Минздрав рассказал о состоянии рабочих, которых достали из канализации в Нижнекамске

Двоих мужчин, которых спасатели достали живыми из канализационного люка, доставили в Нижнекамскую ЦРБ, они в реанимации. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Нижнекамские врачи консультируются с Центром острых отравлений седьмой больницы Казани. Главный токсиколог Минздрава республики Алия Насибуллина оказывает необходимую методическую помощь коллегам для спасения пациентов.

Напомним, что в Нижнекамском районе рабочие спустились в канализационный люк . Двое рабочих погибли. Еще двое пострадали.