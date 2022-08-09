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Ру Тат
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Здоровье
9 августа 2022  12:25
Эвелина Киселёва

Минздрав рассказал о состоянии рабочих, которых достали из канализации в Нижнекамске

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Двоих мужчин, которых спасатели достали живыми из канализационного люка, доставили в Нижнекамскую ЦРБ, они в реанимации. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ. 

Медики оценивают их состояние как тяжелое. 

Нижнекамские врачи консультируются с Центром острых отравлений седьмой больницы Казани. Главный токсиколог Минздрава республики Алия Насибуллина оказывает необходимую методическую помощь коллегам для спасения пациентов.

Напомним, что в Нижнекамском районе рабочие спустились в канализационный люк . Двое рабочих погибли. Еще двое пострадали.

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