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Минздрав рассчитывает поднять продолжительность в РТ до 80 лет раньше 2030 года
Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни до 79 лет к 2030 году. Однако в Татарстане показатель может вырасти до 80 лет даже раньше этого срока, допустил в интервью «Татарстан24» глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.
По его словам, сейчас ожидаемая продолжительность жизни составляет 75,25 года, в 2024 году поставлена задача повысить ее до 75,57 года.
Министр отметил, что большую роль в достижении этой цели играют профилактические осмотры.
«Конечно, увеличение продолжительности жизни и есть из один из результатов. Основная цель диспансеризации — это задел на ближайшие годы по здоровью наших граждан. Есть также и диспансерное наблюдение. В этом случае люди, которые страдают какими-то хроническими неинфекционными заболеваниями, наблюдаются с определенной периодичностью», — объяснил Миннуллин.
Увеличение продолжительности жизни является одной из задач национального проекта «Демография», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.
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