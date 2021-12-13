Минздрав продлил срок регистрации вакцин от коронавируса центра «Вектор»

Срок действия регистрации вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» продлен до 1 января 2023 года. Об этом ТАСС рассказали в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Эпиваккороне» удостоверение было выдано 13 октября 2020 года, а препарату «Эпиваккорона-Н» — 26 августа 2021 года.