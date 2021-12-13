news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
13 декабря 2021  15:49

Минздрав продлил срок регистрации вакцин от коронавируса центра «Вектор»

news_top_970_100

Срок действия регистрации вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» продлен до 1 января 2023 года. Об этом ТАСС рассказали в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год», — говорится в сообщении пресс-службы. 

«Эпиваккороне» удостоверение было выдано 13 октября 2020 года, а препарату «Эпиваккорона-Н» — 26 августа 2021 года.

#коронавирус #Эпиваккорона
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное