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Минздрав предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды
Министерство здравоохранения России предупредило россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части страны. Об этом передает РИА Новости.
«В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Гражданам следует проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице для того, чтобы избежать падений и травм в условиях сильного гололеда. Пожилым людям рекомендуется из дома без необходимости не выходить или же использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.
Также из-за резких перепадов атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно внимательно контролировать свое самочувствие и регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные препараты.
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