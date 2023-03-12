Минздрав предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Министерство здравоохранения России предупредило россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части страны. Об этом передает РИА Новости.

«В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Гражданам следует проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице для того, чтобы избежать падений и травм в условиях сильного гололеда. Пожилым людям рекомендуется из дома без необходимости не выходить или же использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.

Также из-за резких перепадов атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно внимательно контролировать свое самочувствие и регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные препараты.