Минздрав предупредил о повышенной угрозе выкидыша при Covid-19

При заражении коронавирусом у женщин в разы увеличивается частота прерываний беременности. Об этом со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по акушерству Романа Шмакова сообщает РИА Новости.

«Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», — подчеркнул эксперт.

Шмаков напомнил, что при прививке антитела матери передаются плоду. Поэтому новорожденные, как правило, защищены от заражения во время родов и в период лактации. Это жизненно важно для ребенка, заключил специалист.