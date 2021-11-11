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Здоровье
11 ноября 2021  19:16

Минздрав предупредил о повышенной угрозе выкидыша при Covid-19

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При заражении коронавирусом у женщин в разы увеличивается частота прерываний беременности. Об этом со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по акушерству Романа Шмакова сообщает РИА Новости.

«Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», — подчеркнул эксперт.

Шмаков напомнил, что при прививке антитела матери передаются плоду. Поэтому новорожденные, как правило, защищены от заражения во время родов и в период лактации. Это жизненно важно для ребенка, заключил специалист.

#новорожденный #выкидыш #Коронавирус
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