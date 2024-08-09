Минздрав предложил запретить водить авто людям с «расстройством половой идентификации»

Министерство здравоохранения РФ предложило новый перечень противопоказаний к управлению автомобилем, включив в него расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации, сообщает ТАСС.

В список противопоказаний войдут 10 групп заболеваний, такие как симптоматические психические расстройства, шизофрения, расстройства настроения, невротические расстройства, умственная отсталость, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

Также указаны расстройства личности и поведения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию, садомазохизм, транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройства половой идентификации в детском возрасте, которые включены в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

Если распоряжение будет подписано, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.