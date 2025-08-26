Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми

Минздрав России предлагает обязать студентов, поступающих на бюджет по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, заключать договор о целевом обучении, пишет ТАСС.

Если студент нарушит условия договора, ему придется вернуть государству деньги, потраченные на обучение, и заплатить штраф в двойном размере этой суммы. Те же условия будут распространяться на выпускников колледжей и техникумов, обучающихся по медспециальностям, а также заказчиков целевого обучения, если они не выполнят свои обязательства по трудоустройству.

Согласно тексту законопроекта, в случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Кроме того, студенты смогут продолжить обучение, например, поступить в ординатуру, без обязательной отработки, но только если подпишут новый целевой договор с тем же заказчиком (как правило, в роли заказчика выступают Минздравы регионов или конкретные медорганизации).