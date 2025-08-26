news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 14:49

Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми

Читайте нас в
Телеграм

Минздрав России предлагает обязать студентов, поступающих на бюджет по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, заключать договор о целевом обучении, пишет ТАСС.

Если студент нарушит условия договора, ему придется вернуть государству деньги, потраченные на обучение, и заплатить штраф в двойном размере этой суммы. Те же условия будут распространяться на выпускников колледжей и техникумов, обучающихся по медспециальностям, а также заказчиков целевого обучения, если они не выполнят свои обязательства по трудоустройству.

Согласно тексту законопроекта, в случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Кроме того, студенты смогут продолжить обучение, например, поступить в ординатуру, без обязательной отработки, но только если подпишут новый целевой договор с тем же заказчиком (как правило, в роли заказчика выступают Минздравы регионов или конкретные медорганизации).

#медицина #студенты #Образование #целевое обучение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025