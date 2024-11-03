Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного

Минздрав России предложил внести изменения в правила формирования листков нетрудоспособности. Ведомство считает, что эти изменения помогут обнаруживать сотрудников с признаками болезни на ранних этапах и благодаря профилактике возвращать их к работе.

«Минздрав России разработал изменения в приказ об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, которые позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», – передает РИА Новости.

Министерство разъяснило, что экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется при разных обстоятельствах, включая болезни, травмы, временную утрату трудоспособности, заботу о больном родственнике, беременность и роды, а также при усыновлении. Этот процесс помогает определить возможность выполнения профессиональных обязанностей, необходимость перевода работника на другое место или проведения медико-социальной экспертизы.

В сообщении ведомства также указано, что ведется работа по закреплению в законодательстве учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов. Например, если на протяжении полугода больничные оформлялись четыре раза, врач обязан передать данные в врачебную комиссию, что поможет выявить работников с ранними симптомами заболевания и вовремя вернуть их к профессиональной деятельности, указали в Минздраве.