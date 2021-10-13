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13 октября 2021  15:10

Минздрав: Предложение о дистанционной постановке диагноза пациентам вызывает вопросы

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Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, посчитали в Минздраве РФ. 

Ранее Минэкономразвития предложило разрешить постановку диагноза дистанционно без очной консультации медика для отдельных медицинских учреждений.

«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества», — цитирует РИА Новости ответ Минздрава. 

В министерстве отметили, что, принимая подобные решения, нужно оценить все возможные риски. В данном случае речь идет о жизни и здоровье пациента, заключили в ведомстве. 

 

#минздрав россии
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