Минздрав: Предложение о дистанционной постановке диагноза пациентам вызывает вопросы

Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, посчитали в Минздраве РФ.

Ранее Минэкономразвития предложило разрешить постановку диагноза дистанционно без очной консультации медика для отдельных медицинских учреждений.

«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества», — цитирует РИА Новости ответ Минздрава.

В министерстве отметили, что, принимая подобные решения, нужно оценить все возможные риски. В данном случае речь идет о жизни и здоровье пациента, заключили в ведомстве.