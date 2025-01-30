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Общество 30 января 2025 11:25

Минздрав предлагает использовать данные диспансеризации для получения справок водителям

Министерство здравоохранения России и Комитет Государственной Думы по охране здоровья разработали проект, который позволит применять результаты профосмотров и диспансеризации для оформления медицинских заключений на управление автомобилем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также подчеркнул значимость передачи результатов освидетельствования на алкогольное опьянение в наркологические диспансеры.

«Это очень важно для дальнейшей работы наркологических служб, особенно при оформлении медицинских заключений, включая права на управление транспортными средствами», — указал министр.

#минздрав рт #законопроект #Госдума #водители
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