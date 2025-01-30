Минздрав предлагает использовать данные диспансеризации для получения справок водителям

Министерство здравоохранения России и Комитет Государственной Думы по охране здоровья разработали проект, который позволит применять результаты профосмотров и диспансеризации для оформления медицинских заключений на управление автомобилем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также подчеркнул значимость передачи результатов освидетельствования на алкогольное опьянение в наркологические диспансеры.

«Это очень важно для дальнейшей работы наркологических служб, особенно при оформлении медицинских заключений, включая права на управление транспортными средствами», — указал министр.