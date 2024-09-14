Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минздрав: Порядка 40 млн россиян страдают ожирением
От ожирения страдают около 40 млн россиян, или более четверти всего населения страны. Об этом во время поездки в Северную Осетию сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр напомнил, что люди, страдающие от избыточного веса, подвержены развитию различных заболеваний, в том числе сахарному диабету второго типа, артериальной гипертонии и целому «каскаду» других.
«Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть. Врачи этому должны уделять внимание», — цитирует его ТАСС.
На встрече со студентами-медиками он подчеркнул, что профилактика является самым недооцененным направлением в здравоохранении. В то время как ее развитие помогает в борьбе против множества серьезных заболеваний.
Как отмечал Росстат, на начало года в России проживали свыше 146 млн человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»