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Общество 21 января 2025 08:42

Минздрав: показатели гриппа и ОРВИ в России ниже эпидемического порога

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Количество случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России увеличивается, но уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. Влияние вируса гриппа A(H3N2), известного как гонконгский грипп, на общую статистику заболеваемости невелико, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

«В январе 2025 года большая часть заболеваний была вызвана вирусами гриппа A(H1N1)pdm09 и B, тогда как влияние вируса A(H3N2) незначительно», – цитирует ТАСС.

Чуланов подчеркнул, что в стране наблюдается ожидаемое повышение количества случаев гриппа и ОРВИ. Хотя текущие показатели заболеваемости остаются ниже порогового уровня, ожидается дальнейший рост. В этом году сезонный всплеск заболеваемости гриппом начался заметно позже, чем в предыдущие три года.

#грипп и орви #заболеваемость #минздрав рт
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