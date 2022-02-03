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Здоровье
3 февраля 2022  11:52

Минздрав планирует применять назальный препарат для ревакцинации от Covid-19

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Назальная вакцина от коронавируса будет применяться для ревакцинации граждан. Однако это станет возможным лишь после завершения испытаний и регистрации препарата, сообщает пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве подчеркнули, что испытания препарата определят его безопасность для пациентов и эффективность.

«Расширение арсенала препаратов для профилактики Covid-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции», — цитирует помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова РИА Новости.

#коронавирус #ревакцинация
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