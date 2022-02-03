Минздрав планирует применять назальный препарат для ревакцинации от Covid-19
Назальная вакцина от коронавируса будет применяться для ревакцинации граждан. Однако это станет возможным лишь после завершения испытаний и регистрации препарата, сообщает пресс-служба Минздрава России.
В ведомстве подчеркнули, что испытания препарата определят его безопасность для пациентов и эффективность.
«Расширение арсенала препаратов для профилактики Covid-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции», — цитирует помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова РИА Новости.