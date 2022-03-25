Минздрав опроверг сообщения о смерти Жириновского

Минздрав России опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 75-летний политик находится в стабильном состоянии, сообщили в ведомстве.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщили, что Жириновский скончался.

«Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Также информацию опроверг председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он отметил, что состояние Жириновского действительно тяжелое, ему сделали КТ, но он жив.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — подчеркнул Володин.