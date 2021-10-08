Минздрав опроверг слова посла ЕС о непредоставлении документов по Covid-сертификатам

Минздрав России отправил ЕС все документы, необходимые для взаимного признания Covid-сертификатов. Европейское представительство даже прислало подтверждение об их прибытии. Об этом со ссылкой на российское ведомство сообщает РБК.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что российская сторона получила всю информацию для взаимного признания сертификатов, но не прислала в Еврокомиссию необходимые документы.

«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — прокомментировали слова посла в Минздраве.

По данным министерства, сейчас согласовываются детали визита в РФ представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые займутся процедурами по сертификации «Спутника V». Ожидается, что они прибудут в страну в декабре.