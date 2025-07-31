Минздрав опроверг перевод с 1 августа справок для водителей в электронный формат

Министерство здравоохранения РФ опровергло информацию о переходе водительских справок в электронный вид с 1 августа. Новые правила вступят в силу только с 1 марта 2027 года, пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация, что после прохождения медицинской комиссии с 1 августа водители будут получать справки по форме 003/ву в электронном виде. Как выяснилось, информация не соответствовала действительности.

По словам Кузнецова, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, вступят в силу с 1 марта 2027 года. К этому времени будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения, добавил он.