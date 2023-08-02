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Минздрав опроверг информацию о том, что медицинские услуги с сентября станут платными
В Минздраве опровергли информацию о том, что некоторые услуги станут платными с 1 сентября. Об этом рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий, отметил помощник министра.
«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», – указано в сообщении.
Кузнецов добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается россиянам бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
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