Минздрав опроверг информацию о том, что медицинские услуги с сентября станут платными

В Минздраве опровергли информацию о том, что некоторые услуги станут платными с 1 сентября. Об этом рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий, отметил помощник министра.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», – указано в сообщении.

Кузнецов добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается россиянам бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.