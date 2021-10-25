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Ру Тат
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25 октября 2021  14:23
Эвелина Киселёва

Минздрав опроверг информацию о проведении в Челнах исследований природы вируса Covid-19

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Жители Набережных Челнов в мессенджерах распространяют информацию о том, что в городе проводят исследования о происхождении коронавируса Covid-19.

Однако эта информация не соответствует действительности. Соответствующее заявление Министерства здравоохранения Республики Татарстан опубликовано на сайте ведомства.

«Сообщение, рассылаемое в мессенджерах о проведенном в городе Набережные Челны исследовании по поводу происхождения вируса Covid-19, является фейком. Информация целиком и полностью не соответствует действительности, не основана на доказательных фактах», — отметили в пресс-службе министерства.

«Сообщение имеет своей целью введение в заблуждение граждан республики и порождение домыслов в отношении природы вируса», — подчеркнули в Минздраве.

Жителей Татарстана в министерстве попросили быть внимательными при выборе источника информации. И добавили, что вся необходимая информация публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

#Набережные Челны #Коронавирус #вакцинация
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