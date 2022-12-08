Минздрав опроверг данные о включении России в пятерку стран по заболеваемости ВИЧ

Россия не входит в пятерку стран мира с наиболее высокой скоростью распространения ВИЧ. Информация о включении в такой список от ЮНЭЙДС — это «пропагандистская провокация», подчеркнули в федеральном Минздраве.

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Ранее в СМИ начали появляться данные, что Россия якобы попала в пятерку стран, где ВИЧ в 2021 году распространялся быстрее всего. В публикациях приводились якобы ссылки на объединенную программу ООН по ВИЧ/СПИД, а также Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», — отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что информация, на которую ссылаются СМИ, «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников» за разные годы, что не позволяет объективно оценить ситуацию.

В Минздраве напомнили, что Россия реализует собственную программу по борьбе с инфекцией, проводит масштабную программу тестирования населения — ею охвачено около 30% жителей страны. При этом свыше 84% пациентов с ВИЧ пользуются антиретровирусной терапией.