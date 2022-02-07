Минздрав одобрил третью фазу клинических испытаний вакцины «КовиВак» для детей

Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против Covid-19 «КовиВак». В исследовании примут участие 1050 детей, говорится в реестре разрешений.

«Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата „КовиВак“ с участием детей», — отмечается в сообщении.

Планируется, что испытание препарата завершится в конце этого года.

«КовиВак» — однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции, созданная центром им. М. П. Чумакова РАН. Препарат разработан на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2.