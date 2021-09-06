news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
6 сентября 2021  07:18

Минздрав оценил точность российских тестов после появления нового штамма Covid-19

news_top_970_100

Появление нового варианта вируса не отразилось на точности отечественных систем на выявление Covid-19. Об этом со ссылкой на замглавы Минздрава России Виктора Фисенко сообщает РИА Новости.

«Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма», — отметил специалист.

Он добавил, что российские тесты обладают высокой точностью, все они прошли специальные исследования и отвечают требованиям эффективности и безопасности.

#минздрав россии #Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное