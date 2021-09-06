Минздрав оценил точность российских тестов после появления нового штамма Covid-19

Появление нового варианта вируса не отразилось на точности отечественных систем на выявление Covid-19. Об этом со ссылкой на замглавы Минздрава России Виктора Фисенко сообщает РИА Новости.

«Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма», — отметил специалист.

Он добавил, что российские тесты обладают высокой точностью, все они прошли специальные исследования и отвечают требованиям эффективности и безопасности.