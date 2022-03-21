news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
21 марта 2022  12:36

Минздрав оценил риски осложнений при Covid-19 для пациентов с болезнями сердца

news_top_970_100

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 60% чаще рискуют получить осложнения при заражении коронавирусом. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.

«Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%, поэтому именно пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания — в приоритете для поддерживающей терапии», — заявил он во время ВКС общественных приемных «Единой России» и Министерства здравоохранения России.

#коронавирус #осложнения #Михаил Мурашко
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное