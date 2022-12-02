Минздрав оценил обновление медицинского обслуживания в нефтехимпроме Татарстана

В Министерстве здравоохранения Татарстана отметили качественные улучшения в секторе промышленной медицины. В частности, в ведомстве обратили внимание на принципиальное обновление системы медобслуживания персонала крупнейших химических предприятий. Так, по данным министерства, компания СИБУР вложит более 400 млн рублей в улучшение медобслуживания на своих заводах в республике. Также запланированы инвестиции в размере 2,5 млрд рублей в лечебно-профилактический санаторий. Совокупный объем вложений в медицинскую инфраструктуру составит почти 3 млрд рублей.

«Мы видим не просто покупку нового оборудования или ремонт в заводских медучреждениях. На „Нижнекамскнефтехиме” и „Казаньоргсинтезе” идет реформирование всей системы здравоохранения для работников. Меняются принципы профилактики заболеваний и оказания медицинской помощи персоналу предприятий. Новый формат центров здоровья, нацеленный на круглосуточную неотложную медицинскую помощь и первичную диагностику практически вблизи рабочих мест, — это, конечно, шаг вперед для промышленной медицины на химических производствах Татарстана», — сказал министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков.

На создание пяти центров здоровья на НКНХ и двух на КОС компания СИБУР в этом году направила 300 млн рублей. Еще на 100 млн проводится ремонт и закупка оборудования в ходе реконструкции поликлиники, где обслуживаются сотрудники «Нижнекамскнефтехима». Для поликлиники компания приобрела компьютерный томограф, который может быть использован и городской системой здравоохранения. Организованы закупки УЗИ-сканера экспертного класса, стоматологической установки, цифрового маммографа, эндоскопической установки, комплекта офтальмологического оборудования и так далее.

Параллельно идет увеличение численности медперсонала предприятий. Введена единая информационная система медобслуживания.

На новом этапе планируется развитие санатория-профилактория «Корабельная роща» в Нижнекамске. Сейчас компания заявила о разработке новой концепции. Предлагается увеличить емкость с 5,5 тыс. до 6,1 тыс. человек в год с фокусом на повышение комфортности. В планах — модернизация действующего медицинского центра, расширение спектра услуг. Концепция развития подразумевает создание инфраструктуры для оздоровления и отдыха. Это бассейн, тренажерный зал, зал ЛФК, конференц-зал с кинотеатром, детский̆ центр, art-зона, зона настольных игр, терренкуры, крытые зоны для уличных тренажеров, спортивные и детские площадки, велодорожки.