Минздрав объяснил рост смертности от Covid-19 в России

Накануне в России был обновлен антирекорд по смертности от коронавируса — за сутки скончалось 820 человек. Увеличение числа летальных исходов связано с распространением дельта-штамма вируса, полагает помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Данный вариант Covid-19 развивается быстрее обычного и вызывает у пациентов тяжелые осложнения: пневмонии, поражения сердца, почек и других органов, объяснил специалист.

«При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста, — напомнил Кузнецов. — Ввиду этих факторов летальность при заболевании Covid-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости».

В заключение помощник министра подчеркнул, что среди привитых граждан гораздо реже регистрируются какие-либо последствия вируса. Госпитализация им тоже, как правило, не требуется.