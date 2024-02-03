Минздрав объяснил, почему приостановил внедрение МКБ-11 в России

Минздрав приостановил внедрение в России Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) из-за жалоб в части возможного противоречия классификации традиционным ценностям. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение о приостановлении реализации плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов РФ и депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством РФ», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что данное решение не окажет негативного влияния на доступность и качество медицинской помощи, оказываемой гражданам. Такой шаг позволит дополнительно изучить опыт стран по внедрению и переходу на МКБ-11 в условиях ежегодной доработки классификации ВОЗ и ее методического обеспечения.

Сегодня в стране действует МКБ-10 — инструмент для кодирования заболеваний и состояний, связанных со здоровьем, которые устанавливает лечащий врач на основании соответствующих диагностических критериев, действующих клинических рекомендаций и стандартов медпомощи для последующей регистрации заболеваний или состояний, выявленных у пациента.