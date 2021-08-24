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Ру Тат
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24 августа 2021  09:56

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации ВИЧ-инфицированных от Covid-19

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ВИЧ-положительным россиянам рекомендуется пройти вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Сделать прививку стоит через четыре недели после начала приема антиретровирусных препаратов, сообщается в новой версии рекомендаций Минздрава РФ по вакцинации от Covid-19.

«Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией», — отметили в ведомстве.

Привиться данным препаратом могут все ВИЧ-инфицированные вне зависимости от уровня иммунного статуса. Также в документе уточняются схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки.

В заключение специалисты отметили, что вакцина центра имени Н. Ф. Гамалеи не противопоказана пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

#ВИЧ #Коронавирус #вакцинация
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