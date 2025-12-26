Минздрав обновил перечень жизненно важных лекарств

Минздрав России сообщил об обновлении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Из списка исключили 20 препаратов и отдельных лекарственных форм, а 8 новых — добавили, передает РИА Новости.

По данным Минздрава, препараты исключили из-за отмены государственной регистрации, прекращения производства или поставок в Россию.

В список, наоборот, добавили лекарства для лечения тяжелых заболеваний. Среди них — препараты для терапии анемии при бета-талассемии и миелодиспластическом синдроме, средства для пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза, а также лекарства для лечения различных видов рака: молочной железы, пищевода, носоглотки, предстательной железы и легкого. Кроме того, включены препараты, которые помогают снизить длительность и частоту нейтропении у взрослых, проходящих химиотерапию.

В ведомстве пояснили, что перечень ЖНВЛП является основой бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Сейчас перечень включает более 800 международных непатентованных наименований, которые используются для лечения социально значимых заболеваний.