Минздрав обновил методические рекомендации по лечению Covid-19

Министерство здравоохранения России выпустило обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению Covid-19. Документ подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных и клинических данных, сообщается в пресс-службе Министерства.

В частности, раздел по специфической профилактике Covid-19 дополнили информацией об особенностях применения «Спутника Лайт» для повторной вакцинации. Также в новой версии документа можно найти измененный режим дозирования некоторых препаратов и уточнения в разделе по диагностике.

«Использование вакцины „Спутник Лайт“ целесообразно для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии Covid-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — говорится в документе.

Новая версия методических рекомендаций уже направлена в регионы для использования в практической работе.