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Минздрав: Недосып на 30% повышает риск ранней смерти
Люди, которые спят менее шести часов в сутки, на 30% больше подвержены риску ранней смерти. Об этом со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко сообщает ТАСС.
На форуме «Здоровое общество» министр также отметил, что недосып почти наполовину повышает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за него на 40% понижаются когнитивные функции и производительность труда человека.
Кроме того, отсутствие нормального сна на 50% увеличивает риск ожирения.
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