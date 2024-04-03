Минздрав не подтверждает ликвидацию Управления здравоохранения Казани

В министерстве здравоохранения Татарстана «Татар-информу» не подтвердили информацию о ликвидации Управления здравоохранения Казани.

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что министр здравоохранения РТ якобы решил ликвидировать горздрав столицы Татарстана.

О том, когда это решение якобы будет исполнено, в средствах массовой информации не сообщалось.