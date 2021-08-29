Эксперт Минздрава: Не нужно стремиться получить иммунитет, переболев коронавирусом

Вакцинация от Covid-19 — самый эффективный и безопасный способ защиты. Не нужно стремиться получить иммунитет, переболев коронавирусом. Слова главного внештатного специалиста Минздрава РФ по терапии и общей практике приводит РИА Новости.

Оксана Драпкина ранее отмечала, что иммунитет после перенесенной болезни сильнее, чем после вакцинации. По ее словам, есть научные публикации, где говорится, что после болезни повторные заболевания бывают редко.

«Однако на основании этого не нужно стремиться получить иммунитет после болезни, потому что ценой такого иммунитета могут стать осложнения, вплоть до летальных исходов, или последствия, которые называют „долгий Covid“», — пояснила специалист.

Она напомнила, что крайне высоки риски осложнений Covid-19, поэтому следует защитить себя от инфекции.

«Вакцинация снижает риск заболеть и совершенно точно защищает от тяжелых осложнений в случае, если человек все-таки заболел», — резюмировала Драпкина.