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Минздрав назвал увеличение продолжительности жизни одной из целей напроекта
Целью национального проекта «Здравоохранение» кроме повышения продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, является рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Об этом в рамках «правительственного часа» рассказал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, в последние годы происходит глобальная трансформация сферы здравоохранения. С 2019 года на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделено 1,7 триллиона рублей, которые распределены на девять федеральных инициатив. Михаил Мурашко добавил, что уже построено более 6 тысяч медицинских объектов и поставлено свыше 236 тысяч единиц оборудования.
«Развитие первичного звена, рост доступности, в том числе организационной, а также создание комфортных условий позволили привлечь и обеспечить диспансеризацией более 87 миллионов человек», — отметил он.
Министр акцентировал внимание на вопросах кадрового обеспечения. Число целевых мест для студентов возросло более чем на 70 процентов, а в некоторых дефицитных специальностях — еще выше. Он также отметил успех программы «Земский доктор», в рамках которой больше 65 тысяч специалистов вернулись к работе в отдаленные регионы.
Михаил Мурашко подчеркнул, что наблюдается рост удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг. Главной целью новых инициатив является не только увеличение продолжительности жизни, но и сокращение разрыва в доступности медицинской помощи между сельскими и городскими жителями.
«Целью нацпроекта, кроме повышения продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, является рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни, а также устранение значительной дифференциации между городским и сельским населением», — проинформировал глава Минздрава России.
Министр здравоохранения РФ обсудил с сенаторами вопросы телемедицины, задолженностей медучреждений, оснащения регионов и профилактики здоровья. Первый вице-спикер СФ Владимир Якушев призвал улучшить реабилитацию участников СВО и решить проблемы с финансированием лекарств для некоторых граждан. Председатель СФ Валентина Матвиенко подчеркнула значимость работы с регионами и призвала развивать перинатальные центры и модернизировать первичную помощь. Также она предложила обновить список редких болезней для фонда «Круг добра».
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