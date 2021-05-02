Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Ситуация с Covid-19 в России продолжает оставаться напряженной, сказал в эфире телепрограммы «Вести» на канале «Россия-1» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Ситуация с коронавирусом пока остается все-таки напряженной. Под наблюдением находятся более 300 тыс. больных», — рассказал министр.

Он напомнил, что майские праздники власти продлили для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Инициативу 23 апреля на совещании по противодействию распространению коронавируса высказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава государства Владимир Путин поддержал идею.

Согласно информации федерального оперштаба по борьбе с Covid-19, с начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 4,8 млн человек, 110 тыс. умерли.

Ранее в Минздраве РТ рассказали, как медучреждения Казани будут работать в майские праздники.