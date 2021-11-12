Минздрав назвал пункты вакцинации с минимальными очередями в Казани

В Казани самые маленькие очереди наблюдаются в 4 мобильных пунктах вакцинации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замглавы минздрава РТ Владимир Жаворонков.

Наименьшее число людей наблюдается в мобильных пунктах, которые работают в «Мегастрое» на 2-й Азинской, в фитнес-центре «Максимус» на Баруди, отделении Сбербанка на Камалеева и в здании бывшего аквапарка «Барионикс».

«Мы не говорим, что там вообще очередей нет. Идет много обращений с вопросами о том, где можно долго не стоять. Из всех пунктов вакцинации там наименьшая длительность ожидания», – отметил Жаворонков.

Всего вне казанских поликлиник действует 14 пунктов вакцинации, из которых два работает круглосуточно — это «МЕГА» и пункт возле 7-й горбольницы.