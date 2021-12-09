Минздрав начал подготовку медиков и ученых к вылету в ЮАР

Группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора начала подготовку к вылету в Южно-Африканскую Республику для изучения и борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. Напомним, договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и ЮАР Сирила Рамафосы.

«По поручению Президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора», — заявил РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.