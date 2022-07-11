Минздрав может ввести QR-коды для всех прививок

Прививочные сертификаты и QR-коды могут распространиться на все виды вакцинаций. Об этом, ссылаясь на замглавы Минздрава России Павла Пугачева, сообщают «Известия».

«В современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или бактериальной инфекции. При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — заметил заместитель министра.

QR-код — это удобный источник информации обо всех прививках, сделанных человеком на протяжении всей жизни. А ведь сейчас для восстановления подобных данных пациентам приходится сдавать дорогостоящие анализы, напомнил он.

«Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента», — добавил Пугачев.