Минздрав изучит возможность повышения минимального возраста продажи алкоголя

Минздрав России собирается рассмотреть и проработать новые предложения по снижению потребления алкоголя в стране, включая увеличение минимального возраста продажи спиртного. Регионы РФ также могут наделить правом ограничивать или запрещать скидки на алкогольную продукцию, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно, нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые», – сказал он на специальном заседании «Уроки пандемии».

Отмечается, что такие меры могут рассматриваться из-за отсутствия позитивной динамики в части потребления алкоголя в России в 2021 году.

Фисенко обратил внимание на возможность введения дополнительных запретов в сфере рекламы, увеличения административных санкций за пропаганду и потребление спиртного, запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах в конкретное время, на его размещение на прозрачных витринах, запрет на продажи алкоголя в продуктовых магазинах и другие.

«Мы готовы это все детально проработать, обсуждать с вами, выходить с этими инициативами», – подчеркнул он.