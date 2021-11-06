Минздрав Италии объяснил, как привившиеся «Спутник V» могут получить Covid-сертификат

Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца объяснил, как иностранцы, вакцинировавшийся от коронавируса препаратами, не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам, могут получить green pass (Covid-сертификат). Об этом сообщает РИА Новости.

Министр пояснил, что решение властей о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты «Спутником V», получить бустерную дозу мРНК-вакцины, относится к иностранным гражданам, которые приезжают в Италию для учебы или работы.

«Этот ответ позволит всем этим людям получить green pass после того, как они получат бустерную дозу мРНК-вакцины», — посчитал Сперанца.

Он напомнил, что накануне Минздрав страны издал циркуляр, по которому все лица, которые были вакцинированы от Covid-19 препаратами, до сих пор не признанными EMA, смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины. Отмечается, что третья инъекция должна быть сделана не раньше, чем через 28 дней после первичной прививки, но не позднее, чем через полгода.

Сперанца подчеркнул, что это решение не затрагивает сферу туризма. Туристы, приезжающие из большинства стран, не входящих в Евросоюз, должны проходить 10-дневный карантин.