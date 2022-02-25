Минздрав и Роспотребнадзор РТ рассказали, что готовы к встрече переселенцев из ДНР и ЛНР

Система здравоохранения готова к приему переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Татарстан с точки зрения здравоохранения готов к приему переселенцев из ДНР и ЛНР. Пока информации о конкретном времени их приезда нет. Все вопросы по медицинскому обслуживанию, по оказанию помощи этим пациентам детально поработаны», – подчеркнул спикер.

Замминистра отметил, что экстренная помощь любым пациентам оказывается без паспорта и полиса, а для оказания плановой помощи переселенцам помогут миграционная служба и страховые компании, они готовы в короткое время выдать полисы.

«Экспресс-тестирование будет организовано в день приезда обязательно, коллеги-медики готовы. На сегодня все пункты временного размещения нами проверены – их шесть и на сегодня они готовы: централизованное водоснабжение, канализация, отопление. Мы провели лабораторные исследования – это микроклимат, вода, смывы с объектов окружающей среды. На сегодня все сотрудники стационарных пищеблоков обследованы на вирусные кишечные инфекции», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Перед приездом переселенцев в санаториях также проведут экспресс-тестирование сотрудников на Covid-19.