Минздрав: Более 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что более 80 тысяч россиян заражены коронавирусом. Его слова передает ТАСС. По его словам, 20 тысяч из них находятся на лечении в медучреждении.

Мурашко добавил, что в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, ведется отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида.

«В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию», – добавил Мурашко.