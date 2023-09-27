Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 военных в Нагорном Карабахе

В результате местных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих, сообщают в Минздраве Азербайджана.

По данным ведомства, с реди погибших 180 – сотрудники Министерства обороны, 12 – сотрудники МВД. Кроме того, еще 511 военнослужащих получили ранения

Среди гражданских лиц один человек погиб, еще один получил ранение, добавили в Минздраве Азербайджана.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе.

Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.