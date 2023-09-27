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Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 военных в Нагорном Карабахе
В результате местных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих, сообщают в Минздраве Азербайджана.
По данным ведомства, среди погибших 180 – сотрудники Министерства обороны, 12 – сотрудники МВД. Кроме того, еще 511 военнослужащих получили ранения
Среди гражданских лиц один человек погиб, еще один получил ранение, добавили в Минздраве Азербайджана.
Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе.
Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.
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