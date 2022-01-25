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Здоровье
25 января 2022  07:32

Минздрав Аргентины призвал ВОЗ ускорить процесс одобрения «Спутника V»

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Глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти обратилась к ВОЗ с просьбой ускорить процесс признания российской вакцины против Covid-19 «Спутник V», а также китайского препарата CanSino. Об этом говорится в сообщении издания La Nación.

Призыв прозвучал на встрече Виссотти и главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса. В беседе с ним министр подчеркнула важность одобрения этих вакцин для Аргентины и других стран, в которых они применяются.

Позже в своем Twitter она поблагодарила главу ВОЗ, который «поделился данными о том, как продвигается оценка вакцин „Спутник V“ и CanSino для их включения в список препаратов для экстренного использования».

#Аргентина #коронавирус #ВОЗ
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