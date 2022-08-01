Минзалия Закирова: Татарстан готов помочь с кадрами татарским детским лагерям в регионах

Татарстан может направлять кадры для татарских детских лагерей в регионах, заявила на заседании съезда Всемирного конгресса татар заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«На летних каникулах у нас работают профильные смены для детей из регионов России и зарубежных стран. Было бы хорошо организовать такие лагеря и в регионах. А мы от себя могли бы отправлять специалистов», — отметила она.

По словам Закировой, такие смены уже успешно работают в Самарской, Саратовской, Курганской, Красноярской, Челябинской, Новосибирской областях и в Пермском крае.

«Отмечу также большую роль организации „Сэлэт“. В некоторых регионах у них открываются филиалы. Строящаяся новая база „Сэлэт-Батыр“ в Чувашии тому пример», — добавила спикер.

«Что касается лагеря „Сэлэт“, было решение Президента — число татарских детей из регионов увеличить вдвое», — напомнил в связи с этим председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.