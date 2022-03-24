Минюста напомнило, что НКО можно зарегистрировать через портал госуслуг

Руководители некоммерческих организаций могут пройти регистрацию на портале госуслуг. Об этом напомнили в Управлении Минюста России по РТ.

«Услуга по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций при их создании, реорганизации, ликвидации, о внесении изменений в учредительные документы НКО, внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений (изменений в сведения) о некоммерческих организациях на территории РТ предоставляется Управлением Минюста России по РТ», — отметили в пресс-службе.

Также услугой можно воспользоваться, предоставив документы лично. Заявитель должен принести их по адресу: Казань, улица Космонавтов, 59 — или направить почтовым отправлением.