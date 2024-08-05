Минюст внес в реестр нежелательных три европейские неправительственные организации

Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, неправительственные организации из Франции, Швейцарии и Польши. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Так, признаны нежелательными французская Assemblée des Peuples du Caucase, швейцарская EF Education First и польская Fundacja OSTMOST.

Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.