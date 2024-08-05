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Минюст внес в реестр нежелательных три европейские неправительственные организации
Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, неправительственные организации из Франции, Швейцарии и Польши. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Так, признаны нежелательными французская Assemblée des Peuples du Caucase, швейцарская EF Education First и польская Fundacja OSTMOST.
Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.
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