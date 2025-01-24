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Происшествия 24 января 2025 18:09

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку из Татарстана Ольгу Ившину

Минюст РФ включил в реестр иноагентов экс-корреспондента телеканала ГТРК «Татарстан» Ольгу Ившину. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Ившина распространяла недостоверную информацию о решениях российской власти, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Кроме того, Ившина выступала против проведения спецоперации на Украине и принимала участие в создании материалов иностранных агентов. Также указывается, что Ившина взаимодействует с иностранными СМИ.

Иноагентами также стали участник группы «Каста» рэпер Влади (Владислав Лешкевич), политолог Антон Барбашин, активист Максим Климов, журналист Алексей Продайвода, Арина Федоровых.

#иноагент
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