Минюст внес в реестр иноагентов трех российских художников

Минюст РФ включил в реестр иноагентов трех российских художников. Информация появилась на сайте ведомства.

Среди добавленных фигурируют художница Екатерина Марголис, а также художники Анатолий Осмоловский и Алеша Ступин (Игорь Поночевный).

Помимо этого, в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен журналист Алексей Горпинченко. Также была исключена ассоциация, занимающаяся защитой прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих, известная как «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» из-за ее ликвидации.