Минюст внес в реестр иноагентов «Роскомсвободу», журналистов Пьяных и Колесникова

Министерство юстиции расширило реестр иностранных агентов. В него добавили четыре человека и четыре организации, в том числе общественная организация «Роскомсвобода».

Помимо этого, в список попали автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», а также «Феминистское Антивоенное Сопротивление».

Помимо этого, иноагентами признаны журналисты Глеб Пьяных, Анастасия Жвик и Андрей Колесников (бывший шеф-редактор «Новой газеты»), а также глава «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина.

Напомним, в начале декабря в России вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов. Он предусматривает создание единого реестра иноагентов.

На днях Госдума утвердила уточнения этого закона, обозначив административную ответсвтенность для иноагентов по одной статье КоАП. В частности, предусматрены штрафы за распространение информации без пометки о статусе иноагента для руководителей, учредителей и членов организаций. Размеры штрафа – от 10 до 10 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.