Минюст внес в реестр иноагентов доцента МГУ Лобанова* и еще шесть человек

Минюст России дополнил перечень иностранных агентов — в него включены еще семь человек и две организации. Информация размещена на сайте ведомства.

В их числе оказался доцент МГУ Михаил Лобанов, который принимал участие в создании информационных материалов иноагентов, выступал против спецоперации, а также распространял недостоверные сведения о решениях и политике органов публичной власти РФ.

Помимо него, в список иноагентов включили бизнесмена Леонида Невзлина*, депутата Мосгордумы Леонида Ступина*, экс-депутата Виталия Боваря*, журналиста Илью Колмановского*, экс-председателя персмского «Мемориала»** Роберта Латыпова*, Александра Белика*, «Движение сознательных отказчиков»** и комьюнити-центр «Действие»**.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.