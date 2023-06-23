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Минюст внес в реестр иноагентов доцента МГУ Лобанова* и еще шесть человек
Минюст России дополнил перечень иностранных агентов — в него включены еще семь человек и две организации. Информация размещена на сайте ведомства.
В их числе оказался доцент МГУ Михаил Лобанов, который принимал участие в создании информационных материалов иноагентов, выступал против спецоперации, а также распространял недостоверные сведения о решениях и политике органов публичной власти РФ.
Помимо него, в список иноагентов включили бизнесмена Леонида Невзлина*, депутата Мосгордумы Леонида Ступина*, экс-депутата Виталия Боваря*, журналиста Илью Колмановского*, экс-председателя персмского «Мемориала»** Роберта Латыпова*, Александра Белика*, «Движение сознательных отказчиков»** и комьюнити-центр «Действие»**.
* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.
** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.
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