Руc Тат
16+
Общество 3 марта 2026 18:46

Минюст внес Калифорнийский университет в Беркли в перечень нежелательных организаций

Калифорнийский университет в Беркли внесен в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«University of California, Berkeley (UC Berkeley, «Калифорнийский университет в Беркли»), США», — говорится в перечне. Решение признать его деятельность нежелательной Генпрокуратура приняла 16 февраля.

Также в список нежелательных организаций добавили Российско-Американскую ассоциацию ученых (Russian-American Science Association).

#минюст рф #университеты
