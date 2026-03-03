Минюст внес Калифорнийский университет в Беркли в перечень нежелательных организаций

Калифорнийский университет в Беркли внесен в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«University of California, Berkeley (UC Berkeley, «Калифорнийский университет в Беркли»), США», — говорится в перечне. Решение признать его деятельность нежелательной Генпрокуратура приняла 16 февраля.

Также в список нежелательных организаций добавили Российско-Американскую ассоциацию ученых (Russian-American Science Association).